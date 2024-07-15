Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил мировой рекорд

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси в воскресенье, 14 июля, выиграл свой 45-й трофей в карьере, обновив мировой рекорд.

Его сборная в финале Кубка Америки обыграла команду Колумбии со счетом 1:0 и завоевала трофей. Решающая игра прошла в США на стадионе «Хард Рок». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, но в дополнительное время победу на 112-й минуте Аргентине принес форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес.

Месси, выиграв свой 45-й трофей, опережает ближайшего преследователя на два титула. Им является бразилец Дани Алвес. Он завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

Начало финала Кубка Америки было отложено на час и 20 минут из-за давки у стадиона «Хард Рок» в Майами. Рядом с ареной собрались болельщики без билетов на игру, которые попытались прорваться на трибуны. Полиция останавливала нарушителей и перекрывала вход на стадион.

Сначала игру, которая должна была начаться в 3:00 мск, перенесли на полчаса, затем на час.