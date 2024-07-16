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Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку аргентинских футболистов

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Фото: TASS/Zuma
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Федерация футбола Франции (FFF) собирается обратиться с жалобой в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил телеканал RMC Sport.

Аргентинские спортсмены выкрикивали расистские лозунги в адрес игроков французской сборной после победы в Кубке Америки. В социальных сетях после решающей встречи широко распространилось видео с инцидентом.

Кричалка, помимо прочего, включала в себя выражения: «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в паспорте: француз», «Они играют за Францию, но родом из Анголы <...> Они будут хорошо бегать».

Отмечается, что эту кричалку еще во время чемпионата мира 2022 года исполняли аргентинские болельщики. В ней также содержатся оскорбительные высказывания в адрес лидера французской сборной Килиана Мбаппе.

В связи с этим FFF под председательством Филиппа Диалло свяжется с ФИФА.

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Ранее в этот день сообщалось, что главу колумбийской федерации футбола (FCF) Рамона Хесуруна и его сына арестовали после финального матча Кубка Америки в США за нападение на сотрудника службы безопасности. Уточнялось, что Хесурун вместе с сыном и другими членами семьи хотели выйти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения, но их не пропустили из-за отсутствия аккредитации.

Финал Кубка Америки прошел в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США) в ночь на 15 июля. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая команду Колумбии со счетом 1:0 в дополнительное время.

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