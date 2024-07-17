ФАС выдала предупреждение распространителю лотерейных билетов «Столото»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение распространителю лотерейных билетов под брендом «Столото», об этом «Известиям» 17 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ФАС России обратился распространитель лотерейных билетов ООО «Инфо-Сервис». Заявитель утверждал, что первичный дистрибьютор — АО «ТК «Центр» — отключил терминалы и прекратил отгрузку лотерейных билетов. В ответ на обращение организация пояснила, что ООО «Инфо-Сервис» необходимо заключить дополнительное соглашение с обязательством распространять лотерейные билеты и рекламные материалы с товарными знаками «Столото» и оформлять под соответствующим брендом торговые точки», — рассказали в пресс-службе.

Компания не согласилась использовать фирменную символику дистрибьютора, и АО «ТК «Центр» расторгло договор в одностороннем порядке.

Также служба рассмотрела информацию компании «Новосибирские лотереи». Организация утверждала, что после размещения в торговых точках лотерейных билетов другого бренда — ООО «Спортивные лотереи» АО «ТК «Центр» также направило извещение о расторжении договора.

По мнению ФАС России, деятельность АО «ТК «Центр» ограничивает права контрагентов на распространение лотерейных билетов и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Служба выдала организации предупреждение. АО «ТК «Центр» должно направить распространителям лотерейных билетов, с которыми были расторгнуты договоры, новые оферты и предложения о продолжении сотрудничества.

Предупреждение необходимо исполнить в течении 30 дней после его получения и предоставить в службу отчет.

11 июля ФАС направила запросы крупнейшим производителям муки для анализа обоснованности установленных цен на продукцию. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства в ФАС пообещали принять меры реагирования.