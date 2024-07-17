Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

ФАС выдала предупреждение распространителю лотерейных билетов «Столото»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение распространителю лотерейных билетов под брендом «Столото», об этом «Известиям» 17 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ФАС России обратился распространитель лотерейных билетов ООО «Инфо-Сервис». Заявитель утверждал, что первичный дистрибьютор — АО «ТК «Центр» — отключил терминалы и прекратил отгрузку лотерейных билетов. В ответ на обращение организация пояснила, что ООО «Инфо-Сервис» необходимо заключить дополнительное соглашение с обязательством распространять лотерейные билеты и рекламные материалы с товарными знаками «Столото» и оформлять под соответствующим брендом торговые точки», — рассказали в пресс-службе.

Компания не согласилась использовать фирменную символику дистрибьютора, и АО «ТК «Центр» расторгло договор в одностороннем порядке.

Также служба рассмотрела информацию компании «Новосибирские лотереи». Организация утверждала, что после размещения в торговых точках лотерейных билетов другого бренда — ООО «Спортивные лотереи» АО «ТК «Центр» также направило извещение о расторжении договора.

По мнению ФАС России, деятельность АО «ТК «Центр» ограничивает права контрагентов на распространение лотерейных билетов и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Экономь-класс: ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов
В Госдуме сочли, что экономкласс становится недоступным для рядовых граждан

Служба выдала организации предупреждение. АО «ТК «Центр» должно направить распространителям лотерейных билетов, с которыми были расторгнуты договоры, новые оферты и предложения о продолжении сотрудничества.

Предупреждение необходимо исполнить в течении 30 дней после его получения и предоставить в службу отчет.

11 июля ФАС направила запросы крупнейшим производителям муки для анализа обоснованности установленных цен на продукцию. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства в ФАС пообещали принять меры реагирования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024