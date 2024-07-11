ФАС направила запросы крупнейшим производителям муки
ФАС направила запросы крупнейшим производителям муки. В службе намерены оценить обоснованность установленных цен на продукцию, рассказали «Известиям» 11 июля в антимонопольном органе.
«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан ФАС России направила запросы 19 крупнейшим производителям муки для анализа обоснованности установления ими цен на эту продукцию», — говорится в сообщении.
Производители предоставят в службу сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене мороженого с 2023 года.
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования.
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