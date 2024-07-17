Модульные дома для туристов появятся в природном парке «Ергаки»

Модульные домики для туристов построят в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. До конца 2024 года там появятся 68 номеров для путешественников, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму в среду, 17 июля.

На местной базе отдыха «Ергаки» уже возвели модульную гостиницу «Берлога» на восемь номеров, рассчитанных на четыре человека каждый. К помещениям подвели воду и электричество. Гостиницу можно будет посетить уже в этом году.

На самой базе имеются уютные домики, спортивные и детские площадки, спа-центр, кафе. Она работает круглый год и может принять до 500 человек, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Развитие инфраструктуры «Ергаков» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также в рамках нацпроекта возводят несколько двухэтажных домиков в стиле А-фрейм на базе отдыха «Хозяин тайги». Там же благодаря господдержке появятся 50 номеров для туристов, часть из них уже построена.

Еще один подобный инвестпроект реализуется по пути в село Верхнеусинское. Там, на берегу реки Ус, установят 10 домиков-юрт. Номера оформят в этническом стиле. Разрабатываются маршруты для любителей активного отдыха.