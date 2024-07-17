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Эксперт поделилась способами сохранения продуктивности в жару

Специалист Минздрава Дроздова: продуктивной работе в жару поможет четкий график
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный внешний специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова 17 июля в беседе с «Известиями» поделилась способами поддержания продуктивности в жару.

Она отметила, что для продуктивности следует установить четкий график работы и отдыха. Это позволит избежать лишнего стресса. Для комфорта при жаре стоит использовать вентилятор или кондиционер, а также выбирать удобное место с хорошим проветриванием. Также Дроздова посоветовала делить большие задачи на более мелкие и выполнимые этапы, это поможет поддержать мотивацию.

По словам специалиста, работа при таких погодных условиях может восприниматься как настоящее испытание, так как жара и нежелание выполнять задачи могут снижать умственную активность.

Тогда стоит потреблять достаточное количество воды, выбирать легкие блюда, богатые витаминами, проводить перерывы на свежем воздухе, отметила эксперт. Также для стимуляции мозговой активности отлично подойдут медитации, дыхательные упражнения и даже легкая разминка.

Дроздова подчеркнула, что в жару необходимо особенно внимательно относиться к своему самочувствию: носить легкую одежду, пить прохладные напитки, избегать кофеина, злоупотребления алкоголем, а также использования электроприборов, которые могут перегревать помещение. Помимо этого эксперт посоветовала не допускать переработок.

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Ранее, 16 июля, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова в беседе с «Газетой.Ru» дала советы по поддержанию работоспособности в жару. Она отметила, что лучше всего организовать свое рабочее место в прохладном помещении. Самую тяжелую работу лучше сделать с утра или поздним вечером. Таким образом удастся избежать перегрева и сохранить энергию. Кроме того, эксперт призвала пить больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за жары.

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