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В Москве начался прием заявок на конкурс диджитал-художников «Портал. Медиаарт»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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В Москве начался прием заявок на конкурс для цифровых художников «Портал. Медиаарт». Об этом 17 июля сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Конкурс представит сильнейших цифровых художников, которым предстоит при помощи современных технологий показать авторское видение будущего мегаполиса и создать футуристические образы. Участники поборются в категориях «Виджеинг» и «Моушен-графика».

Участниками могут стать как профессионалы, так и любители. Возраст конкурсантов — старше 18 лет. Для прохождения отбора необходимо направить заявку и приложить тизерный ролик, с которым впоследствии ознакомится жюри. Сильнейших участников пригласят для выступления в инновационном центре «Сколково».

Прием заявок в категории «Виджеинг» продлится до 21 августа, а в категории «Моушен-графика» — до 25 августа, уточняется на портале.

Финал конкурса состоится с 5 по 7 сентября в «Сколково» на площадке фестиваля «Портал 2030–2050».

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Ранее, 15 июля, в столице подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, в конкурсе представлено 12 номинаций, включая «Молодежь Москвы», «Городские инновации», «Добровольчество и волонтерство» и «Наше наследие». НКО с опытом работы больше года могут получить гранты до пяти миллионов рублей, а действующие не менее полугода организации — до 500 тыс. рублей.

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