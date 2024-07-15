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Заммэра Сергунина подвела итоги заявочной кампании столичного конкурса грантов для НКО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В столице подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). В нем представлено 12 номинаций, включая «Молодежь Москвы», «Городские инновации», «Добровольчество и волонтерство» и «Наше наследие», отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Уже много лет город помогает столичным некоммерческим организациям воплощать значимые для жителей проекты — патриотические, волонтерские, культурные и многие другие. В этом году на конкурс поступило порядка 900 заявок», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, самой популярной стала номинация «Молодежь Москвы», собравшая 180 инициатив. На втором месте — категория «Наше наследие» (140 заявок).

Чтобы помочь участникам, для них организовали индивидуальные консультации, очные занятия и дистанционный экспресс-курс «НКО Лаб». Подготовку прошли больше 900 человек.

После предварительного отбора заявки рассмотрит экспертный совет. Представители научного, образовательного и бизнес-сообществ будут оценивать проекты по ряду критериев, среди которых — актуальность и уникальность.

НКО с опытом работы больше года могут получить гранты до пяти миллионов рублей, а действующие не менее полугода организации — до 500 тысяч рублей.

Конкурс проводится в столице с 2002 года. За это время город поддержал свыше 3,4 тысячи социально значимых инициатив. В прошлом году победителями стали 243 проекта.

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