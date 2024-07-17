Маск сообщил о перемещении штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

Американский предприниматель Илон Маск 16 июля объявил о перемещении штаб-квартиры его компании SpaceX из Калифорнии в Техас.

По его словам, это решение было принято в связи с принятым в Калифорнии законом об ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским). Накануне губернатор штата Гэвин Ньюсон подписал закон, запрещающий школам раскрывать родителям информацию о сексуальной ориентации учащихся без согласия на то ребенка.

«Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали и были направлены против как семей, так и компаний, SpaceX переносит свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на [космодром] Starbase, штат Техас», — написал бизнесмен в социальной сети X (бывш. Twitter) .

Маск также предположил, что вследствие принятия этого закона многие семьи примут решение покинуть Калифорнию.

Ранее, 7 мая, Маск раскритиковал власти США из-за ситуации с нелегальной миграцией в стране. Выступая в Институте Майкла Милкена, он заявил, что, по его мнению, это ведет Соединенные Штаты к катастрофе. Маск выступил за то, чтобы значительно ускорить процесс легальной иммиграции, но при этом иметь безопасную южную границу.