Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 июля заявил о том, что строительство Южной рокады завершено на 91%.

«Южная рокада готова на 91%. Строительство разделено на восемь участков. Пять из них уже завершены, еще три — в работе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что строительство планируется закончить до конца 2024 года.

«Южная рокада — крупнейшая магистраль Москвы длиной 40 км. Она идет от Рублевского шоссе до ул. Верхние Поля», — напомнил мэр.

Ранее в этот день сообщалось, что на севере Москвы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в настоящее время на площадке располагаются устаревшие сооружения. Рядом находится станция метро «Верхние Лихоборы». По проекту инвестор возведет почти 160 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости.