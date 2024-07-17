Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач рассказал о причинах насморка летом
Мир
Захарова указала на необходимость реформирования Совбеза ООН
Общество
Фигурантов дела по факту стрельбы в Санкт-Петербурге заключили под стражу
Общество
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Общество
СК РФ задержал членов преступной группировки за организацию незаконной миграции
Мир
Советник Трампа рассказал о самочувствии экс-главы Белого дома после покушения
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
Глава МИД ЮАР заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без РФ
Общество
Электроснабжение в Севастополе было восстановлено
Мир
Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Захарова уличила западных дипломатов в лицемерии после заседания Совбеза ООН
Общество
Эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения
Происшествия
В Ижевске мужчина сбросил девочку с 17 этажа и совершил суицид
Происшествия
В Донецке два человека пострадали после сброса ВОП с беспилотника
Мир
CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа
Мир
Иран отверг обвинения в покушении на Дональда Трампа
Мир
Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса
Мир
Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии в Нью-Йорке

На севере Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве выбрали инвестора, который займется реорганизацией участка почти в 2 га на севере столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 16 июля сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время на площадке располагаются устаревшие сооружения. Рядом находится станция метро «Верхние Лихоборы». По проекту инвестор возведет почти 160 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, уточняет сайт kp.ru.

Ефимов уточнил, что в новом деловом квартале, который построит инвестор, смогут найти работу около 4,6 тыс. горожан. По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в квартале разместятся фитнес-центры, отель на 250 номеров, торговые и бизнес-центры, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. Кроме того, будет благоустроена территория, также планируется проложить дороги, отмечает «Москва 24».

Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Город — это площадка, где искусство приходит к людям»
Художник NOOTK — о современном стрит-арте и участии художников в формировании облика городов

14 июля Владимир Ефимов рассказал, что шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в столице. Их возведут на пяти площадках, которые обустраивают по проекту КРТ, уточняет 360.ru.

1 июля мэр столицы Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются в Троицком и Новомосковском округах. Так, до конца года планируется построить 23 объекта образования, открыть новую поликлинику в районе Филимонковский и завершить формирование многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024