На севере Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

В Москве выбрали инвестора, который займется реорганизацией участка почти в 2 га на севере столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 16 июля сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время на площадке располагаются устаревшие сооружения. Рядом находится станция метро «Верхние Лихоборы». По проекту инвестор возведет почти 160 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, уточняет сайт kp.ru.

Ефимов уточнил, что в новом деловом квартале, который построит инвестор, смогут найти работу около 4,6 тыс. горожан. По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в квартале разместятся фитнес-центры, отель на 250 номеров, торговые и бизнес-центры, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. Кроме того, будет благоустроена территория, также планируется проложить дороги, отмечает «Москва 24».

Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

14 июля Владимир Ефимов рассказал, что шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в столице. Их возведут на пяти площадках, которые обустраивают по проекту КРТ, уточняет 360.ru.

1 июля мэр столицы Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются в Троицком и Новомосковском округах. Так, до конца года планируется построить 23 объекта образования, открыть новую поликлинику в районе Филимонковский и завершить формирование многопрофильного клинического центра «Коммунарка».