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Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются в Новой Москве

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются в Троицком и Новомосковском округах. Об этом 1 июля он сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин информировал, что до конца года планируется построить 23 объектов образования, открыть новую поликлинику в районе Филимонковский и завершить формирование многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

«Запланировано строительство трех спорткомплексов, а также ледового комплекса в Троицке, баскетбольного центра в районе Внуково и стадиона регби в Филимонковском», — написал мэр.

Также Собянин добавил, что в Краснопахорском районе возводится культурно-досуговый центр, идет реконструкция культурного центра «Ватутинки», а в Филимонковском районе завершается строительство школы искусств.

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Ранее, 18 июня, Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому стандарту. Он предусматривает максимальный комфорт для пациентов, включая достаточное количество врачей самых востребованных специальностей, современное высокотехнологичное оборудование, а также удобное расположение кабинетов, зонирование помещений и все условия для комфорта маломобильных граждан.

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