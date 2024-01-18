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«Город — это площадка, где искусство приходит к людям»

Художник NOOTK — о современном стрит-арте и участии художников в формировании облика городов
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Фото: Любовь Шеметова
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Еще недавно стрит-арт считали дерзким хулиганством, однако с годами он набрался солидности, и теперь уличные художники все активнее участвуют в формировании городской среды. Их работы меняют облик районов, борются с однообразием, а в отдельных случаях могут повлиять на образ жизни людей.
Российский художник-муралист Владимир Гупалов (NOOTK) недавно закончил свой новый арт-объект в строящемся жилом районе «Бунинские кварталы» на юго-западе столицы. Художник рассказал «Известиям» о своей новой работе и о роли стрит-арта в создании новых городских пространств.


«Художники могут представить горожанам современное искусство»


— Расскажите о своей работе в «Бунинских кварталах». Что вы хотели, чтобы зрители увидели в ней?

— Идея была в том, чтобы придать кварталу цветное настроение, заменить черно-белые тона стройки яркой палитрой. Когда я работал, стройка еще шла, и передо мной были просто бетонные квадраты, ячейки строящегося дома. Мое внимание привлек бетонный фриз там, где потом должны были появиться квартиры с террасами. И я решил изобразить на нем жизнь, которая будет происходить здесь после, когда дом будет сдан. Придумал и нарисовал персонажей, их окружение, то, как люди отдыхают на этих террасах. Там девушка поливает цветы, человек сидит рядом со своим котом... Действие в разных элементах мурала происходит в разное время дня — утром, днем и вечером. Этим я хотел подчеркнуть, что в «Бунинских кварталах» жизнь не останавливается никогда, что это уютный мир.

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Фото: Любовь Шеметова
Владимир Гупалов

— Как вы думаете, могли бы художники играть более значительную роль в формировании облика городов? И в чем именно?

Я думаю, художники, в первую очередь, способны принести на городские улицы современное искусство. Потому что они погружены в контекст, хорошо в нем разбираются и в своих работах несут самую актуальную информацию, самые актуальные веяния. Уверен, уличные художники всегда будут рады показать их людям. Другое дело, что у художника не всегда есть полная свобода в работе с городскими пространствами. И это понятно, ведь город — это пространство общественное, так что всегда приходится искать компромисс между замыслом и тем, к чему готовы зрители. Если в галерею люди приходят специально за современным искусством, то город — это площадка, где искусство приходит к людям. На таком компромиссе и появляются какие-то уличные арт-проекты.

— Значит, художнику необходимо подстраиваться под восприятие городской аудитории?

— Нельзя сказать однозначно. Наверное, в случаях каких-то крупных общественных проектов кураторы могут художника направлять. Но все же в наибольшей степени художник всегда думает о том, чтобы дать аудитории какой-то образ, какое-то собственное видение, — и отдать трактовку на волю зрителя. Те, кто проходит мимо городского объекта — это неподготовленные люди, и конечно, у них будут возникать свои ассоциации, свои смыслы. Поэтому, наверное, искусство в городской среде может быть либо абсолютно абстрактным, либо очень понятным.


«Художник всегда в поиске прорывных идей»


— Видите ли вы различие между тем, как воспринимали люди стрит-арт лет 10 назад — и тем, как они его воспринимали сегодня? Изменилось ли отношение?

— Можно, конечно, сказать, что негативных коннотаций стало меньше, но в целом мало что изменилось. Свою первую крупную работу я создал лет 15 назад, поэтому мне есть, с чем сравнить. И тогда, и сейчас люди позитивно реагируют на что-то яркое, крупное, необычное. Такие работы удивляют людей, проходящих мимо, вызывают интерес. И обыденностью они до сих пор не стали. По-прежнему прохожие интересуются тем, что мы делаем, им это интересно. Люди отрываются от своих повседневных мыслей и погружаются в искусство.

— Можно ли расширить роль стрит-арта в городской среде?

— Конечно. Художники могут дать гораздо больше, нежели красивое оформление районов. Можно воплощать в жизнь более смелые концептуальные проекты. Другое дело, пока эти проекты не найдут своего воплощения, мы о них не узнаем. Например, если бы у меня был сейчас в голове гениальный проект или идея, я бы не стал о них говорить. Каждый художник все время находится в поиске того, что будет интересным, революционным, прорывным. Сегодня городские муралы, в основном, носят прикладной характер. Надеюсь, что в будущем они станут ближе именно к искусству.

— Можно ли разделить стрит-арт на официальный и стихийное уличное искусство? Какова принципиальная разница и отношения между ними?

— После того, как некогда андеграундный стрит-арт вышел в пространство мейнстрима, естественно, появилось разделение между стихийным и санкционированным уличным искусством. Я лично поддерживаю, в первую очередь, искусство стихийное, потому что личная инициатива снизу — основа движения вперед. Когда человек покупает краску, задумывает сюжет, делает рисунок, даже если результатом стали какие-то непонятные обывателю цветастые буквы, — это и есть свободное творчество. Молодые художники чаще всего начинают именно с этого. Они делают небольшие несанкционированные работы, постепенно продвигаясь к большим проектам. Так что стихийный и официальный стрит-арт не противостоят друг другу, а, скорее, одно в другое перетекают.

— Насколько уличный художник, создавая свою работу, учитывает историю района, его географические и архитектурные особенности?

Бывает по-разному — зависит от того, какую идею хочет воплотить художник. Бывает, пространство ведет тебя за собой. Будучи в этом году на фестивале «Стенография» в Екатеринбург, я в какой-то момент понял, что рисую буквально в точке пересечения архитектурных и исторических достопримечательностей города. Когда я их рассматривал, у меня сама собой появилась идея работы. Так получился мой «Оранжевый маршрут» — работа, которая объединила окружающие здания разных эпох — конструктивизма, советского модернизма, современности, — которые я перемешал со своими персонажами. Я работал с контекстом и с городом, и объединив в своем проекте туристическую и художественную составляющие. Учитывал я и то, что речь идет об общественном пространстве, которое должно быть понятно людям, живущим в этом районе, проходящим мимо моей работы. Мне кажется, людям доставляет удовольствие видеть рисунок, который взаимодействует с окружающей средой.


«Негативную реакцию вызывает то, что непонятно»


— Как меняется стрит-арт с годами? Каковы сегодня основные художественные тенденции в этом виде искусства?

— Сейчас в стрит-арте наблюдается движение в сторону концептуального искусства, по крайней мере, в России. Современный российский стрит-арт активно тяготеет к текстовым работам. В современном уличном искусстве России очень много текста, много разных словесных ребусов. С чем это связано, сложно судить. Возможно, с тем, что мы до сих пор — самая читающая нация. А может, людям просто нравится сообщать информацию без прикрас.

- Вам приходилось сталкиваться с непосредственной реакцией публики на ваши работы? Что встречается чаще — позитив или негатив?

Я обратил внимание, что у людей вызывает негативную реакцию все, что непонятно. Причем осознал я это на собственном примере. Я обычно рисую довольно понятные вещи, но понимание, естественно, возникает, только когда они закончены. И вот в процессе работы, пока не появился контур рисунка, мне иногда приходится слышать негативные комментарии прохожих. Потом, когда все участки будущего мурала уже закрашены, и все это выглядит как цветастое полотно, становится лучше, — то есть, негатив из комментариев практически исчезает. А когда появляется контур, и зрители понимают, что изображено, я слышу очень много позитивных отзывов. Так что понимание работы стимулирует позитивную реакцию.

— Наверняка на улицах вы обращаете внимание на работы своих коллег. Доводилось видеть в последнее время что-нибудь, что вас удивило и порадовало?

— Мне сложно — хороших работ много, и я боюсь кого-то не вспомнить, если буду перечислять. Но если говорить о том, что мне довелось увидеть на улице и приятно удивиться — хочу порекомендовать работу Данилы Shozzy на Курской. Это часть его архитектурной серии, где он играет со зданиями, искажая их, создавая интереснейшие и максимально натуралистичные визуальные иллюзии. Работа, о которой я говорю, находится в районе центра дизайна Artplay, и если вы туда попадете, обязательно стоит на нее взглянуть.

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