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Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Штрафы банков за обман потребителей нужно кратно увеличивать, чтобы все недобросовестные практики несли за собой серьезные последствия, рассказал «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, норма готовится к внесению в Госдуму.

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«Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять», — сообщил Михаил Мамута.

Штрафы за обман потребителей планируется повысить до 0,1% от капитала банка, добавил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, Госдума может принять законопроект уже в этом году, тогда заработает он с 2025-го.

При этом если банк не устраняет нарушение после предписания регулятора, штраф можно поднять до 1% от капитала, предлагала в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Если штрафы увеличат до обсуждаемого уровня, то недобросовестные практики могут обойтись игрокам даже в несколько миллиардов рублей. Сейчас за подобные нарушения юрлица платят несопоставимо меньше — 20–40 тыс. рублей, отметила генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. По ее мнению, нововведение поможет искоренить проблему мисселинга.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Указать услугу: с 2025 года банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

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