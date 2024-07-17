Указать услугу: с 2025 года банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей. Эту норму готовят к внесению в Госдуму , сообщил «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. Штраф планируется установить на уровне 0,1% от капитала , уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект могут принять уже в этом году, тогда он заработает с 2025-го. В этом случае недобросовестные практики обойдутся крупнейшим игрокам в несколько миллиардов рублей , оценили эксперты. Сколько банки платят за обман потребителей сейчас и поможет ли нововведение искоренить мисселинг — в материале «Известий».

Когда банкам повысят штрафы за обман потребителей

Штрафы банкам нужно кратно увеличивать, чтобы все недобросовестные практики несли серьезные последствия , сообщил «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, эта инициатива остается важной, она готовится к внесению в Госдуму.

— Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять, — отметил Михаил Мамута.

Штрафы за обман потребителей планируется повысить до 0,1% от капитала банка , уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, Госдума может принять законопроект уже в этом году, тогда заработает он с 2025-го.

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В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала установить еще более высокие штрафы, если банк не устраняет нарушение после предписания регулятора, — вплоть до 1% от капитала .

0,1%, и тем более 1% от капитала, — это существенная нагрузка, отметила генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. По ее мнению, такое нововведение поможет искоренить проблему мисселинга. Учитывая объем собственных средств (капитала) крупных банков даже по минимальной планке, сумма штрафов будет составлять от нескольких сотен миллионов , оценила эксперт.

У крупнейших кредитных организаций значения будут еще выше. Так, на июнь 2024-го размер капитала, например, у «Сбера» достигал 6,6 трлн рублей, у ВТБ — 1,7 трлн, у Газпромбанка — 1,3 трлн, а у «Альфы» — 0,9 трлн рублей. Поэтому если штрафы поднимут до обсуждаемого уровня, то недобросовестные практики могут обойтись игрокам в несколько миллиардов рублей .

Сегодня же штрафы за подобные нарушения несопоставимо меньше — 20–40 тыс. рублей для юридических лиц . Совокупно в год финансовые организации тратят на них примерно 5–7 млн рублей, оценила Ольга Малюгина.

Размер взысканий, которые установлены сейчас, можно назвать смехотворными, считает руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта Евгения Лазарева.

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— Прибыль, которую получает банк в результате мисселинга, продолжает оставаться настолько серьезной статьей доходов, что позволяет компенсировать ограничения Банка России, а также потери из-за экономических шоков. Увеличение размера штрафов хотя бы до 0,1% капитала заставит рынок задуматься о рентабельности такого подхода , — полагает эксперт.

Она признала: работа с обращениями потребителей показывает, что жалоб действительно стало меньше в этом году. Это связано с сокращением недобросовестных практик со стороны участников рынка после вступивших в силу изменений в закон о потребительском кредите .

С января 2024-го банки обязаны сообщать заемщику полную стоимость ссуды и направить клиенту письменное уведомление о праве отказаться от любой дополнительной услуги . Кроме того, период охлаждения, в течение которого человек может вернуть страховку, оформленную вместе с займом, увеличили с 14 до 30 календарных дней .

Как банки обманывают потребителей при продаже финпродуктов

Тем не менее одной из самых распространенных практик в жалобах на мисселинг и навязывание остается продажа страховок , добавила Евгения Лазарева из Народного фронта. Она привела пример: организация убеждает клиентов купить защиту при кредитовании, обещая, что в крайнем случае полис покроет долг. Однако людей не предупреждают, что основная часть платы уходит на агентскую комиссию банка. В итоге страховка не компенсирует кредит, а клиенты платят за нее втридорога.

Обман со стороны кредитных организаций может касаться не только практик мисселлинга, но также, например, несоблюдения условий заключенных договоров по кредитным и депозитным продуктам , предупредил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Более того, условия этих соглашений иногда могут не соответствовать требованиям действующих законов.

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Есть ряд направлений, которые традиционно требуют повышенного внимания регулятора, добавил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его мнению, среди них — продажа инвестиционных продуктов под видом вкладов, незаконные запросы в БКИ и введение заемщиков в заблуждение о величине реальной процентной ставки по кредиту .

Повышение штрафов за обман клиентов — это логичный шаг, заключил Михаил Полухин. После этого вряд ли будут появляться массовые нарушения , согласился Иван Уклеин.