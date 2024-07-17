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Врач назвала симптомы сахарной зависимости

Врач Табеева: тяга к сладкому после еды может говорить о сахарной зависимости
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Фото: Global Look Press/Melissa Erichsen
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Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева во вторник, 16 июля, рассказала, какие симптомы указывают на наличие сахарной зависимости.

В беседе с «Газетой.Ru» врач призвала насторожиться, если после еды, когда уже утолен голод, присутствует желание съесть что-нибудь сладкое. Также о сахарной зависимости может говорить употребление большого количества сладкого на фоне отрицательных эмоций и стресса.

Эндокринолог отметила, что сахар стимулирует выброс дофамина и опиоидов головным мозгом. Первый отвечает за формирование зависимости и чувства привязанности, а опиоиды оказывают влияние на выработку нейромедиаторов, пишет RT. Все они способствуют повышению настроения и вызывают чувство эйфории.

Кроме того, признаком сахарной зависимости нередко становится повышенная раздражительность, сообщает 360.ru.

Сладкий и гадкий: как сахар убивает наш мозг
Российские ученые предостерегают от злоупотребления сладостями

Ранее, 11 июля, врач кардиолог-диетолог, к.м.н. Татьяна Залетова в беседе с агентством городских новостей «Москва» рекомендовала есть шоколад при панических атаках. По ее словам, шоколад можно рекомендовать людям, склонным к резкому падению сахара, которое может проявляться так называемыми вегетативными кризами: потливостью, дрожью, резким чувством страха. На начальной стадии панической атаки шоколад за счет содержания жиров и сахаров может помочь. Обычно бывает достаточно одной пластинки из трех квадратиков.

В мае врач-диетолог, к.м.н. Дарья Русакова назвала постоянную тягу к сладкому предвестником серьезных заболеваний. По словам специалиста, первое, о чем может говорить постоянная тяга к сладостям, — развитие сахарного диабета второго типа.

Ранее эксперты из Diabetes UK рассказали, что от хлопьев на завтрак и обжаренных мюслей лучше отказаться. В них содержатся добавленный сахар и вредные для здоровья жиры. По словам ученых, такую пищу часто преподносят как здоровую, однако на самом деле человек получает из нее только жиры и сахар, пишет НСН.

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