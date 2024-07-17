Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Швейцария не направляла России какие-либо обращения по поводу возможной второй мирной конференции по Украине, сообщило «Известиям» посольство РФ в стране.
«Швейцарские власти не направляли российской стороне никаких обращений. Позиция России между тем хорошо известна: мы не станем участвовать в мероприятиях, где продвигается «формула мира» Зеленского или иные схожие «планы», представляющие собой ультиматум в адрес России», — заявили в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что без российского участия любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны и лишены каких-либо перспектив.
«Документы» и «декларации» по итогам таких мероприятий мы будем рассматривать как ничтожные и не представляющие добавленной стоимости для начала настоящих мирных переговоров», — подчеркнули дипломаты.
15 июля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что представители России должны принять участие во втором «саммите мира». Первый саммит состоялся 15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.
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Мир с плесенью: РФ не получила от Берна предложения по новой конференции