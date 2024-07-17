Посол КНР в РФ рассказал, сколько стран поддержали мирный план по Украине

Уже свыше 50 стран и организаций присоединились к мирной инициативе Китая и Бразилии или намерены сделать это, заявил «Известиям» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«23 мая Китай и Бразилия достигли важного консенсуса из шести пунктов для содействия политическому решению украинского кризиса и призыва к ослаблению напряженности. На сегодняшний день более 100 стран и международных организаций по-разному, но в целом положительно, отреагировали на предлагаемый консенсус, а свыше 50 уже присоединились к консенсусу или изучают такую возможность. Это показывает, что документ отражает общую заинтересованность и готовность большого числа членов международного сообщества способствовать политическому урегулированию украинского кризиса», — сказал посол КНР.

Как подчеркнул Чжан Ханьхуэй, Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции по Украине с равноправным участием всех сторон, которую признают и Москва, и Киев.

Россия не была приглашена на мирную конференцию в Швейцарии, которая прошла 15–16 июня, в связи с чем Китай решил не принимать в ней участие.

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