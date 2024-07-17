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СК РФ задержал членов преступной группировки за организацию незаконной миграции

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Следственный комитет (СК) РФ по Ленинградской области задержал организатора и членов преступной группировки по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом 16 июля сообщили в Telegram-канале СК региона.

«Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской в рамках межведомственной деятельности с органами прокуратуры и сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сфере противодействия нарушениям требований миграционного законодательства и расследования ряда уголовных дел в отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения»). По подозрению в его совершении задержаны предполагаемый организатор преступной группы — уроженец Республики Таджикистан и трое инспекторов отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленинградской области», — говорится в сообщении.

По версии следствия в 2023 году подозреваемые создали группу, в которой у каждого ее члена были свои четкие обязанности по организации незаконной миграции граждан из Республик Центральной и Средней Азии. Пользуясь служебными полномочиями, сотрудники ОМВД незаконно выдавали мигрантам документы о постановке на миграционный учет с заведомо ложно информацией о регистрации по месту жительства, чтобы сделать видимость законного пребывания в РФ.

В СК также отметили, что в ближайшее время всем задержанным обвиняемым будет избрана мера пресечения.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший более 1 тыс. человек в России. По данным следствия, злоумышленники легализовали пребывание в стране своих бывших соотечественников, а также других иностранцев.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

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