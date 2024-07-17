Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны России в среду, 17 июля, сообщило о новых подвигах российских военнослужащих, рискующих своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве отметили, что начальник радиостанции, старший сержант Илья Савченко выполнял задачу по организации связи вышестоящего штаба с подразделениями, которые находились на линии боевого соприкосновения. В ходе настройки оборудования позиции российских войск подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Савченко, понимая, что развернутое оборудование может быть повреждено, оперативно выдвинулся к станции связи. Он свернул оборудование и разместил станцию связи в безопасном месте. После подавления артиллерии противника старший сержант продолжил настройку, что позволило в кратчайший срок наладить устойчивую связь с передовыми подразделениями и корректировать огонь российской артиллерии по наступающим боевикам ВСУ. Благодаря мужеству и отваге Савченко было сохранено оборудование связи, что позволило нанести ВСУ потери и отразить наступление противника на позиции российских войск.

Кроме того, в Минобороны РФ также отметили заслуги командира отделения, младшего сержанта Константина Афанасьева. В ходе ведения наступательных действий на позиции ВСУ одна из штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ попала под артобстрел. Находясь на огневой позиции недалеко от места, где наступали российские штурмовики, Афанасьев незамедлительно организовал группу эвакуации, лично возглавив ее.

Находясь под обстрелом, младший сержант оказал первую помощь раненым и эвакуировал их в безопасное место. Благодаря мужественным и решительным действиям младшего сержанта были спасены жизни российских военнослужащих, добавили в военном ведомстве.

Накануне, 16 июля, стало известно, что мотострелковые подразделения Западной группировки российских войск взяли под контроль 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка. Кроме того, противник за сутки потерял примерно 20 единиц артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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