Электроснабжение в Севастополе было восстановлено. Об этом 16 июля сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем Telegram-канале.

«В 22:34 16 июля 2024 года включены все потребители ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии», — написал он.

Об отключении электроэнергии в Севастополе и в Крыму стало известно ранее в этот же день. Так, отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Мера носит временный характер.