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Два белгородских сельхозпредприятия повреждены в результате атак ВСУ
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Психолог указала на последствия чрезмерного безделья
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Американского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции
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Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству
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CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа
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Попытку астронавтов NASA выйти в открытый космос отложили на неопределенный срок

В Ленинградской области пресекли деятельность преступной группировки

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