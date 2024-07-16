Сийярто заявил о нарушении прав человека на Украине из-за насильственной мобилизации

Насильственная мобилизация на Украине неприемлема, она нарушает права человека. Об этом во вторник, 16 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы приняли более миллиона беженцев, мы видим разлученные семьи, мы видим насильственные, неприемлемые операции в рамках мобилизации, которые нарушают все права человека», — приводит его слова венгерская газета Magyar Nemzet.

Как отметил дипломат, в Венгрию пытаются убежать украинцы призывного возраста, которых «удерживают разного рода насильственными средствами».

Ранее, 15 июля, издание «Зеркало недели» отметило, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% — затруднились ответить.

До этого, 30 июня, сообщалось, что сотрудники пограничной службы в Закарпатье задержали 17 человек, которые пытались незаконно выехать в Венгрию. Автомобиль с уклонистами удалось остановить в 200 метрах от границы. Находившиеся в нем мужчины должны были заплатить организаторам их незаконного выезда от $3 до $12 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.