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Россияне взяли рекордный объем кредитов на постройку частных домов

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Россияне взяли рекордный объем кредитов на индивидуальное жилищное строительство, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ. Популярность загородной недвижимости резко повысилась на фоне сокращения государственных ипотечных программ, сообщает телеканал «Известия». Постройка собственного большого дома или таунхауса обойдется россиянам втрое дешевле, чем небольшая квартира в городе. За первое полугодие 2024 года доля кредитов на постройку домов выросла в 2,4 раза больше, чем в 2023-м. Крупнейшие банки РФ подтвердили тенденцию роста займов на ИЖС. По данным опроса ВЦИОМ, 67% российских семей считают собственный дом наиболее предпочтительным видом жилья, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. Многие крупные девелоперы сейчас анонсируют выход новых проектов в сегменте индивидуального жилищного строительства. Альтернативные инициативы приводят к развитию инфраструктуры в регионах застройки — там появляются детские сады и школы, строятся дороги. Постройка частного жилья имеет хорошие перспективы и для удаленного формата работы. Спрос на частные дома будет только расти — в России самые большие земельные ресурсы в мире, что будет только способствовать тренду.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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