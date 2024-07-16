Заблудившуюся в лесу 79-летнюю женщину нашли живой спустя шесть дней
В Калининградской области грибник обнаружил в лесу пожилую женщину, которую искали неделю. Об этом 16 июля говорится в Telegram-канале МЧС России.
«Сегодня утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники МЧС, прибывшие по вызову, оказали 79-летней пенсионерке первую помощь и на носилках донесли до машины скорой помощи.
Уточняется, что вечером 10 июля женщина позвонила соседке и сообщила, что она вместе с 40-летним сыном заблудилась у поселка Ельники. Поиски пропавших шли шесть дней. Сына спасенной женщины продолжают искать.
Ранее, 20 мая, сообщалось, что волонтеры спасли 92-летнюю пенсионерку, которая провела два дня в лесу в Приморье. Женщина вышла из дома 16 мая погулять, однако ееу подвела память, и она не смогла вернуться домой.