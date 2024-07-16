Аналитик допустила повышение ключевой ставки до 18%

Вероятность повышения ключевой ставки высока. Не исключено, что повышение может быть сразу до 18%. Таким мнением 16 июля с «Известиями» поделилась СЕО брокера Mind Money (ex «Церих») Юлия Хандошко.

«Тем не менее, даже если ставку не повысят на ближайшем заседании, стоит ожидать значительного ужесточения риторики Центрального Банка.

ЦБ довольно открыто говорит о том, что все усилия, предпринимаемые сейчас по таргетированию инфляции, плодов не приносят. Соответственно, подъем ставки — это, с одной стороны, один из наиболее действенных инструментов в руках ЦБ, а с другой еще и очень символичный, поскольку таким образом Центральный Банк может продемонстрировать серьезность своих намерений и жесткость своей позиции», — сказала она.



При этом важно, что текущая риторика о повышении ставки имеет значение скорее для банков и застройщиков. Эксперт предположила, что подъем ставки не скажется на рубле и населении.

«На самом деле повышением ключевой ставки ЦБ загонит себя в некоторую ловушку: если после подъема ставки ситуация не улучшится, то абсолютно неясно, что делать дальше. В связи с этим я бы сейчас обсуждала не ближайшее заседание ЦБ, с которым плюс-минус всё понятно. Гораздо интереснее, что будет на следующем, осеннем заседании. Боюсь, что повышение ключевой ставки не сильно поможет снизить текущий уровень инфляции, поэтому то, какое решение ЦБ примет осенью — интрига», — заключила она.

Решение о повышении ключевой ставки может быть принято на заседании совета директоров Центробанка РФ 26 июля.

Ранее, 20 июня, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» что сроки для возможного смягчения денежно-кредитной политики зависят от многих факторов, включая динамику инфляции, рост экономики, курс рубля. Эксперт не исключил, что в случае действия ряда негативных факторов регулятор может пойти на дальнейшее резкое повышение ключевой ставки до 17–18%.

7 июня Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.