В духовном управлении мусульман Татарстана осудили видео про «битье жен»

Коран не допускает рукоприкладства, а женщинам, подвергшимся домашнему насилию, следует обращаться за помощью. Об этом 16 июля заявил «РИА Новости» представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе», — сказал представитель ДУМ Татарстана.

По его словам, подвергшимся насилию женщинам необходимо обращаться к хазратам и в полицию.

Ранее в этот день агентство «Татар-информ» опубликовало интервью с казанским имамом Тимуром Камаевым, в котором тот развеивает миф о допустимости избиения жены по шариату. По данным агентства, ряд Telegram-каналов и СМИ вырвали часть контекста из интервью, в котором имам якобы говорит о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

До этого, 9 июля, муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев принял решение упразднить отдел фетв, поскольку он «не отвечает на вызовы времени». Вместе с тем из заявления следовало, что в ближайшие дни структура муфтията претерпит ряд других преобразований.