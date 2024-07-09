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Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв за несоответствие «вызовам времени»

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Фото: Global Look Press/JOEL MARKLUND
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Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев принял решение упразднить отдел фетв, поскольку он «не отвечает на вызовы времени». Об этом 8 июля стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале республиканского муфтията.

«Сегодня муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», ― сказано в публикации.

Вместе с тем из заявления следует, что в ближайшие дни структура муфтията претерпит ряд других преобразований.

Предмет раздора: что такое никаб и можно ли его носить в России
В Дагестане временно запретили этот головной убор из-за угрозы безопасности

До этого, 3 июля, муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов в регионе. Уточнялось, что запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Однако тогда же там заявили об отсутствии оснований для общего запрета никаба. Отмечалось, что ношение этой религиозной одежды может иметь ограничения в определенных случаях.

Еще 21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо запретить ношение никаба. Он указал на то, что головной убор запрещен в ряде стран Центральной Азии. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма.

Впоследствии 4 июля председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ, который на время запрещает носить никаб на территории республики.

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