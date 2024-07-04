Муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев объявил о временном запрете ношения никабов

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ, который на время запрещает носить никаб или хиджаб на территории России. Соответствующее сообщение 4 июля появилось в Telegram-канале управления.

«Руководствуясь заявлением (постановление) Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба, Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в опубликованном документе.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. Уточняется, что временный запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Однако тогда же Муфтият Дагестана заявлял об отсутствии оснований для общего запрета никаба, отмечалось, что ношение никаба может иметь ограничения в определенных случаях. При этом 1 июля Муфтият Дагестана сообщал, что запрет на ношение никаба все-таки готовится.

До этого, 21 мая, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо запретить ношение никаба. Фадеев указал на то, что головной убор запрещен в ряде стран Центральной Азии. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма.