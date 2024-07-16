Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин после поездки на Lada Aura похвалил автомобиль
Мир
Новый закон Финляндии о выдворении беженцев вступит в силу 22 июля
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Мир
Депутат ЕП заявила о ненависти фон дер Ляйен к Европарламенту
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Политика
Политолог предрек Украине печальные последствия от тандема Трампа и Вэнса
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Мир
Первый министр Уэльса объявил о намерении уйти в отставку из-за скандала
Политика
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Авто
Стоимость проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. рублей
Мир
В Палестине сообщили о 13 погибших после удара ЦАХАЛ по югу сектора Газа
Мир
Москалькова призвала мировое сообщество осудить обстрелы ВСУ Шебекино
Мир
Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани
Сюжет:

Экс-глава Рособрнадзора поддержал идею о реформе школьных экзаменов

Экс-глава Рособрнадзора Болотов поддержал идею о реформе школьных экзаменов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Академик Российской Академии образования, профессор Высшей школы экономики, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов поддержал идею о реформе школьных экзаменов, согласно которой при поступлении учащихся в колледжи и техникумы предлагается учитывать результаты экзаменов после девятого класса. О преимуществах такого подхода он рассказал «Известиям» 16 июля.

Болотов отметил, что эта идея обсуждалась уже давно. Более того, де-факто применялся подход, когда решение о поступлении принималось на основании результатов ОГЭ и по ним принимали решение о поступлении.

Особенно это, по мнению профессора, актуально для колледжей, где высокий конкурс среди поступающих на соответствующие направления подготовки.

«Я полностью поддерживаю эту идею. Плюсы здесь следующие. Во-первых, человек, который закончил девять классов, может подать документы с результатами сразу в несколько колледжей. Второе — ему нет необходимости, если колледж находится не в месте проживания школьника, ехать туда для подачи документов», — объяснил Болотов.

Однако он отметил, что есть одна проблема.

«Известно, что в некоторых регионах с проведением ОГЭ бывают некоторые лукавства. Рособрнадзор каждый год находит такие примеры. И чтобы перейти на модель, которую Анзор Ахмедович предлагает, нужно усилить контроль за объективностью проведения соответствующей итоговой аттестации. Но это решаемая проблема», — подчеркнул экс-глава Рособрнадзора.

Вместо ученика — цифра: ЕГЭ в школах потребовали отменить в пользу другого формата
По мнению парламентариев, принятие поправок повысит уровень знаний выпускников

О том, что результаты экзаменов после девятого класса надо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы, 15 июля заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что на данный момент необходимо сформировать понимание того, для чего проводятся экзамены в девятых классах. Кроме того, по его словам, оценки в аттестатах не всегда отражают реальные знания учеников.

Сейчас выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен, сокращенно — ОГЭ. Чтобы получить аттестат, выпускник должен получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.

В марте директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа MAXITET Александр Хвостов рассказал «Известиям» о главных ошибках при выборе колледжа. По его словам, школьник выбирает колледж не из-за интереса к специальности, а исходя из его местоположения, то есть отдает предпочтение учебному заведению рядом с домом, что в корне неправильно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024