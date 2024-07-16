Экс-глава Рособрнадзора поддержал идею о реформе школьных экзаменов

Академик Российской Академии образования, профессор Высшей школы экономики, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов поддержал идею о реформе школьных экзаменов, согласно которой при поступлении учащихся в колледжи и техникумы предлагается учитывать результаты экзаменов после девятого класса. О преимуществах такого подхода он рассказал «Известиям» 16 июля.

Болотов отметил, что эта идея обсуждалась уже давно. Более того, де-факто применялся подход, когда решение о поступлении принималось на основании результатов ОГЭ и по ним принимали решение о поступлении.

Особенно это, по мнению профессора, актуально для колледжей, где высокий конкурс среди поступающих на соответствующие направления подготовки.

«Я полностью поддерживаю эту идею. Плюсы здесь следующие. Во-первых, человек, который закончил девять классов, может подать документы с результатами сразу в несколько колледжей. Второе — ему нет необходимости, если колледж находится не в месте проживания школьника, ехать туда для подачи документов», — объяснил Болотов.

Однако он отметил, что есть одна проблема.

«Известно, что в некоторых регионах с проведением ОГЭ бывают некоторые лукавства. Рособрнадзор каждый год находит такие примеры. И чтобы перейти на модель, которую Анзор Ахмедович предлагает, нужно усилить контроль за объективностью проведения соответствующей итоговой аттестации. Но это решаемая проблема», — подчеркнул экс-глава Рособрнадзора.

О том, что результаты экзаменов после девятого класса надо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы, 15 июля заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что на данный момент необходимо сформировать понимание того, для чего проводятся экзамены в девятых классах. Кроме того, по его словам, оценки в аттестатах не всегда отражают реальные знания учеников.

Сейчас выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен, сокращенно — ОГЭ. Чтобы получить аттестат, выпускник должен получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.

В марте директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа MAXITET Александр Хвостов рассказал «Известиям» о главных ошибках при выборе колледжа. По его словам, школьник выбирает колледж не из-за интереса к специальности, а исходя из его местоположения, то есть отдает предпочтение учебному заведению рядом с домом, что в корне неправильно.