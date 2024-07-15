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Глава Рособрнадзора предложил провести реформу школьных экзаменов

Музаев: результаты ОГЭ необходимо учитывать при поступлении в колледжи
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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Результаты экзаменов после девятого класса надо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы. Об этом 15 июля заявил в интервью РБК руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — сказал он.

Музаев подчеркнул, что на данный момент необходимо сформировать понимания того, для чего проводятся экзамены в девятых классах. Кроме того, по его словам, оценки в аттестатах не всегда отражают реальные знания учеников.

Музаев также указал на ситуации, когда ученику выдают «красивый аттестат» для поступления в колледж, где ему приходится конкурировать с учениками, которым выставлялись объективные оценки.

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