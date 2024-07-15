Глава Рособрнадзора предложил провести реформу школьных экзаменов

Результаты экзаменов после девятого класса надо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы. Об этом 15 июля заявил в интервью РБК руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — сказал он.

Музаев подчеркнул, что на данный момент необходимо сформировать понимания того, для чего проводятся экзамены в девятых классах. Кроме того, по его словам, оценки в аттестатах не всегда отражают реальные знания учеников.

Музаев также указал на ситуации, когда ученику выдают «красивый аттестат» для поступления в колледж, где ему приходится конкурировать с учениками, которым выставлялись объективные оценки.

В марте директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа MAXITET Александр Хвостов рассказал «Известиям» о главных ошибках при выборе колледжа. По его словам, школьник выбирает колледж не из-за интереса к специальности, а исходя из его местоположения, то есть отдает предпочтение учебному заведению рядом с домом, что в корне неправильно.