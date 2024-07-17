Возвращение не домой

Форвард «Каролины», чемпион НХЛ в составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов вернется в Россию, сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, 32-летний россиянин подпишет контракт со СКА на четыре года. При этом действующий контракт с «Харрикейнз», рассчитаный до конца сезона-2024/25, будет расторгнут.

— У Евгения еще год контракта с «Каролиной». СКА и другие команды КХЛ обращались. После контракта Кузнецова с «Каролиной» они готовы обсуждать возможность появления Евгения в своих рядах, — рассказал «Известиям» российский агент форварда Шуми Бабаев.

Впрочем, ждать окончания контракта не придется. По нашей информации, в ближайшее время «Каролина» должна выставить Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта. И тогда никто не помешает Евгению заключить крупное соглашение со СКА.

Кузнецов действительно большой хоккеист. Обладатель Кубка Стэнли-2018. И ведь по игре именно он тогда был самым ценным хоккеистом «Вашингтона», а не Александр Овечкин, который получил «Конн Смайт Трофи» во многом благодаря громкому имени и авторитету.

Карьера Кузнецова начала угасать после известного кокаинового скандала. Евгений еще вспыхивал периодами и провел отличный сезон-2021/22, но на уровень плей-офф-2018 так и не вышел. Частично взбодрил Кузнецова обмен в «Каролину», но сам игрок не скрывал, что до окончания карьеры еще бы хотел поиграть в России.

— Он вернулся (после прохождения программы помощи игрокам НХЛ) и играл в составе «Каролины». Проводил достаточно времени на льду — это говорит о том, что человек перезагрузился, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Федор Канарейкин. — Надеюсь, он работает в правильном направлении. Что касается дальнейших действий, то здесь трудно что-то прогнозировать. Отдадим это всё на откуп игроку. Надеюсь, что характер и всё то, что он наработал большим трудом, будет способствовать его хорошей дальнейшей жизни. В США или России.

И в сложившейся ситуации больше всего хочется посочувствовать болельщикам «Трактора». Уж сколько раз Кузнецов говорил, что после НХЛ хочет вернуться в родной Челябинск. И как боготворили в городе своего воспитанника. А прошлым летом он помог «Трактору» подписать вратаря Зака Фукале, который стал настоящим открытием сезона. Сложно вспомнить пример такого теплого отношения между российской звездой НХЛ и родным клубом, за исключением разве что Овечкина с «Динамо» и Михаила Сергачева с «Нефтехимиком».

И ведь совершенно точно «Трактор» нашел бы средства для подписания Кузнецова. Но, видимо, игрок посчитал, что выиграть Кубок Гагарина больше шансов будет в СКА. Армейцы однозначно собрали самый мощный по именам состав в лиге. Серебряков, Зайцев, Никишин, Григоренко, Кузнецов, Плотников, Толчинский, Хайруллин, Глотов, Грицюк — мало кто может побороться с таким ростером. Вот только даст ли он гарантию хотя бы прохода в финал?

Безусловно, Кузнецов станет главной звездой КХЛ. По статусу — точно. А вот по игре? Сможет ли Евгений реанимировать свою карьеру в Санкт-Петербурге? Например, у очень мастеровитого Алекса Гальченюка это не получилось, и он отправился в «Амур».

Возможно, сторона Кузнецова посчитала, что возвращение домой может расслабить хоккеиста — большое количество друзей вокруг не всегда положительно влияет на спортивные показатели. Но совершенно точно своим решением Евгений разочаровал любимый город. Город, в который он обещал вернуться.

Кузнецов в КХЛ выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», который выбрал его на драфте НХЛ-2010. В Северной Америке он провел девять сезонов.

В минувшем сезоне Кузнецов сыграл 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19

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