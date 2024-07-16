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Такер Карлсон заявил о возможности предотвращения ядерной войны Трампом и Вэнсом

Журналист Карлсон: только Трамп и Вэнс смогут предотвратить ядерную войну
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Фото: REUTERS/Gaelen Morse/File Photo
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Только экс-президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс смогут предотвратить ядерную войну. Такое заявление 16 июля сделал американский журналист Такер Карлсон.

«Мы (граждане США. — Ред.) добиваемся того, чтобы избежать ядерной войны, которая может стать первой, и только Трамп вместе с Джей-Ди Вэнсом смогут это сделать», — высказался он на фестивале консервативного аналитического центра Heritage Foundation, трансляция которого велась на YouTube-канале организации.

Также Карлсон подчеркнул, что все остальные политики, которых Трамп рассматривал на должность вице-президента при победе на выборах главы государства, «полностью поддерживали ядерную войну».

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Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ безумным решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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