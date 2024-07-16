АвтоВАЗ прокомментировал возможность сотрудничества с компанией Haval

Информация о возможном сотрудничестве АвтоВАЗа с компанией Haval, в рамках которой отечественный автопроизводитель может получить китайские двигатели, не соответствуют действительности. Об этом 16 июля «Известиям» сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

«Это слухи, которые не подтверждены реальностью», — ответили «Известиям» в компании на просьбу прокомментировать информацию, которую в этот день опубликовал Telegram-канал «Русский автомобиль».

По данным канала, АвтоВАЗ и Haval проводят переговоры о сотрудничестве, в рамках которого российская компания планирует закупать у китайского концерна 1,5-литровый турбомотор от Haval Jolion. Предполагается, что этот двигатель может получить перспективный кроссовер на базе Lada Vesta, дебют которого запланирован на 2026 год. Как сообщил источник, сейчас кроссовер проходит стадию индустриализации, в сентябре все детали должны быть «заморожены», уже заказана основная штамповочная оснастка.

Ранее в этот день АвтоВАЗ сообщил «Известиям», что компания планирует оснастить седаны и универсалы Vesta Sportline новыми опциями. Комплектации планируется пересмотреть, их заменят на более оснащенные версии с ESP и другими опциями комфорта и безопасности.