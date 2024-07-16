Самая дорогая Lada Vesta получит новые опции

АвтоВАЗ планирует оснастить седаны и универсалы Vesta Sportline новыми опциями. Об этом 16 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе отечественной автокомпании.

В конце прошлой недели СМИ обратили внимание на пометку в прайс-листах на сайте Lada о том, что в данный момент модель Vesta Sportline не производится. В компании объяснили, что автомобили по-прежнему доступны у дилеров, а в будущем комплектации модели планируется пересмотреть.

«Появление пометки на некоторых комплектациях связано с планомерным расширением модельного ряда и заменой комплектаций на более оснащенные версии с ESP и другими опциями комфорта и безопасности», — рассказали «Известиям» в пресс-службе АвтоВАЗа.

Lada Vesta Sportline поступила в продажу в ноябре прошлого года, автомобиль отличается более мощным мотором 1.6 (118 л.с.), модифицированной подвеской и усиленными тормозами, дизайном элементов экстерьера и спортивными сиденьями. Это самая дорогая версия в семействе Vesta, седан стоит от 2,19 млн рублей, а универсал — от 2,22 млн рублей.

15 июля стало известно, что в первой половине этого месяца среди автомобилей, которые официально продаются в России, изменились цены только на ряд моделей Lada. В частности, седан Lada Granta в двух комплектациях Club’24 подорожал на 2 тыс. рублей (+0,2%). Коммерческие автомобили этого семейства (бортовая платформа и фургон) стали дороже на 71 тыс. рублей (+4,1–5,5%).

До этого, 27 июня, сообщалось о том, что АвтоВАЗ не подтвердил информацию о возможном снятии с производства универсальной модели Lada Granta Cross после выпуска новой Lada Iskra в пятидверном кузове.