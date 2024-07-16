Пьяные подростки повредили 166 надгробий на кладбище в Кузбассе

На кладбище в Новокузнецком округе Кемеровской области двое подростков в состоянии алкогольного опьянения повредили более 160 надгробий. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД.

О случившемся в полицию заявил житель села Березово. На месте правоохранители установили, что неизвестные уронили на землю и повредили 166 надгробий, пишет НСН. Среди поврежденных есть памятники бойцам СВО, отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями Следственного комитета установили причастность к совершению противоправных действий двух школьников 13 и 15 лет, уточняет сайт kp.ru. Добавляется, что подростки приехали из Новокузнецка в гости к родственникам.

Обоих доставили в отдел полиции, где они признались, что находились в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности привлекли отца одного из школьников по статье о нахождении несовершеннолетних в состоянии опьянения, потреблении ими алкогольной продукции или наркотических, психотропных, потенциально опасных психоактивных веществ.

Полиция Кузбасса проинформировала потерпевших о праве в гражданском порядке подать иски на возмещение причиненного ущерба, пишет RT.

В беседе с 360.ru дедушка одного из подростков рассказал, что внук и его приятель сделали это по глупости и сейчас раскаиваются. Мужчина добавил, что мать подростка тяжело болеет и сейчас находится в реанимации. У него с супругой накоплений как таковых нет, поэтому, что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука, он не представляет.

15 июля неизвестные вандалы повредили ограды и памятник на нескольких могилах на Ольшанском кладбище в Ельце. Специалисты оценят состояние могил, после чего будет подготовлено заявление в полицию.