Неизвестные повредили несколько могил на кладбище в Ельце
Неизвестные вандалы повредили ограды и памятник на нескольких могилах на Ольшанском кладбище в Ельце. Об этом происшествии рассказали в социальных сетях местные жители.
«Что же такое там творилось?! Три оградки сбиты полностью, памятник тоже! Четвертую оградку затронули, угол и стол! Как же такое могло произойти? Как надо было лететь там и сбить это всё», — пишут горожане.
В пресс-службе мэрии Ельца сообщили GOROD48, что утром 15 июля на место выехали сотрудники МУП «Елец-Сервис». Именно эта организация обслуживает кладбища. Как пояснили в администрации, специалисты оценят состояние могил, после чего будет подготовлено заявление в полицию.