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Первый министр Уэльса объявил о намерении уйти в отставку из-за скандала

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Первый министр Уэльса Воан Гетинг покидает свой пост на фоне скандала, связанного с нарушением правил сбора пожертвований на финансирование его избирательной кампании. Об этом 16 июля сообщил политик.

«Сегодня утром я принял трудное решение — начать процесс ухода с поста лидера Лейбористской партии Уэльса и, как следствие, с поста первого министра», — приводит его заявление местный портал Wales Online.

Гетинг отметил, что для него было большой честью выполнять эту работу даже в течение нескольких месяцев, видеть преданность государственной службе со стороны служащих и вежливость валлийской общественности.

«Я всегда строил свою политическую карьеру, чтобы служить Уэльсу», — добавил он.

По словам Гетинга, он никогда не злоупотреблял своими обязанностями.

Первым министром Уэльса политик стал 20 марта 2024 года.

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Ранее, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийский курс Великобритании, несомненно, продолжится с приходом к власти в королевстве нового лейбористского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером.

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