Первый министр Уэльса Воан Гетинг покидает свой пост на фоне скандала, связанного с нарушением правил сбора пожертвований на финансирование его избирательной кампании. Об этом 16 июля сообщил политик.

«Сегодня утром я принял трудное решение — начать процесс ухода с поста лидера Лейбористской партии Уэльса и, как следствие, с поста первого министра», — приводит его заявление местный портал Wales Online.

Гетинг отметил, что для него было большой честью выполнять эту работу даже в течение нескольких месяцев, видеть преданность государственной службе со стороны служащих и вежливость валлийской общественности.

«Я всегда строил свою политическую карьеру, чтобы служить Уэльсу», — добавил он.

По словам Гетинга, он никогда не злоупотреблял своими обязанностями.

Первым министром Уэльса политик стал 20 марта 2024 года.

Ранее, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийский курс Великобритании, несомненно, продолжится с приходом к власти в королевстве нового лейбористского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером.