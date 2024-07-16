Сальдо запретил продажу крепкого алкоголя в 15 км от Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо временно запретил розничную продажу крепкого алкоголя в 15-километровой зоне к востоку от правого берега Днепра. Соответствующий указ появился 16 июля в Telegram-канале главы региона.

Запрет распространяется на все магазины и заведения общепита. За нарушение указа предусмотрен штраф от 20 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. для компаний.

«Продажа слабоалкогольных напитков — пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи — по-прежнему разрешается», — уточняет Сальдо.

Ранее, 14 июля, Сальдо сообщил о повреждении линии электропередачи в Новой Каховке при обстреле ВСУ, сотни абонентов остались без электроснабжения. Губернатор добавил, что восстановить подачу электричества невозможно из-за интенсивного обстрела города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.