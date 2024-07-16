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Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти

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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 16 июля, дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева», а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.

«Сегодня в Самарской области и Тверской мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — сказал российский лидер на церемонии открытия обходов в Твери.

Северный обход Твери ввели в эксплуатацию с опережением графика почти на год. Путин также отметил, что открытие движения по обходной дороге вокруг Тольятти поможет раскрыть потенциал Поволжья.

«Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет вполне раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья», — сказал российский лидер.

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В ходе этого же мероприятия президент РФ отметил, что надежные дороги являются одним из ключевых условий роста экономики России. Сегодняшнее открытие новых участков дорог Путин назвал еще одним шагом в укреплении логистики и новых транспортных коридоров.

До этого, 5 июля, стало известно, что мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

Северный обход Твери — это высокоскоростная магистраль длиной более 60 км, а вся трасса М-11 — непрерывная дорога протяженностью 669 км, позволяющая доехать от Санкт-Петербурга до Москвы за пять–шесть часов.

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