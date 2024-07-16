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Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста российской экономики. Об этом во вторник, 16 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти на 155-м км трассы М-11 «Нева».

«Надежные дороги — это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма», — сказал глава государства.

Сегодняшнее открытие новых участков дорог в Самарской области Путин назвал еще одним шагом в укреплении логистики и новых транспортных коридоров. Данное событие является только частью планов России и международных договоренностей по развитию евразийской дорожной инфраструктуры, отметил российский лидер.

В числе других комплексных и системных задач государства в этой сфере он назвал дальнейшее развитие международных транспортных коридоров «Россия» и «Север – Юг». Основной целью данной работы является создание современной дорожной сети по всей стране, подчеркнул глава государства.

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Ранее, 5 июня, Путин заявил, что МТК «Север – Юг» может превратиться в востребованный международный коридор, по которому грузы смогут идти из порта Петербурга через всю европейскую часть в Азербайджан, затем в Иран и на берег Персидского залива.

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