Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ

Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста российской экономики. Об этом во вторник, 16 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти на 155-м км трассы М-11 «Нева».

«Надежные дороги — это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма», — сказал глава государства.

Сегодняшнее открытие новых участков дорог в Самарской области Путин назвал еще одним шагом в укреплении логистики и новых транспортных коридоров. Данное событие является только частью планов России и международных договоренностей по развитию евразийской дорожной инфраструктуры, отметил российский лидер.

В числе других комплексных и системных задач государства в этой сфере он назвал дальнейшее развитие международных транспортных коридоров «Россия» и «Север – Юг». Основной целью данной работы является создание современной дорожной сети по всей стране, подчеркнул глава государства.

Ранее, 5 июня, Путин заявил, что МТК «Север – Юг» может превратиться в востребованный международный коридор, по которому грузы смогут идти из порта Петербурга через всю европейскую часть в Азербайджан, затем в Иран и на берег Персидского залива.

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