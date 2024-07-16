ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Як-52 Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный пулеметной установкой. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой», — говорится в сообщении.

Также за этот период различные группировки войск Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику противника в 124 районах.

В частности, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), и отразили контратаку штурмовой группы.

На данном участке украинские боевики потеряли до 560 военнослужащих, танк, три автомобиля, две боевые бронированные машины, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм гаубицы М119 американского производства. Кроме того, уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ, а также станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М».

В то же время группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ и украинской теробороны в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также Харьковской области, и отразила контратаку.

Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, польскую 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубицу «Мста-Б», одно орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и четыре склада боеприпасов.

Накануне в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 109 районах.

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