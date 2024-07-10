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Сюжет:

ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и 55 дронов за сутки

Минобороны: за сутки сбиты украинский МиГ-29 и 55 беспилотников
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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За прошедшие сутки Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и 55 беспилотников. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 Воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Помимо этого российская авиация, ракетные войска, беспилотники и артиллерия за сутки уничтожили три пусковые установки американского ЗРК Improved HAWK, склады безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

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Накануне Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Как уточняется, в результате удара уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей, а также около 65 украинских боевиков.

Днем ранее ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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