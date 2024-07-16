Путин поблагодарил губернатора Тверской области за внимание к трассе М-11

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, отметив в начале разговора 16 июля его вовлеченность в работу по строительству трассы М-11.

Глава региона, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за открытие нового транспортного коридора. Как отметил Руденя, Путин выполнил очень важную миссию.

«Знаю, что вы постоянно этому уделяли внимание. Сейчас Марат Шакирзянович [Хуснуллин] сказал о том, что руководители регионов были включены в эту работу. <...> Так что и вам тоже спасибо за ваше внимание к этому объекту и к результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области», — ответил глава государства.

Ранее в этот день Путин открыл участок Северного обхода Твери и Тольятти — трассы М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург. Он отметил, что тем самым в России делается еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети.

До этого, 5 июля, стало известно, что мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

Северный обход Твери — это высокоскоростная магистраль длиной более 60 км, а вся трасса М-11 — непрерывная дорога протяженностью 669 км, позволяющая доехать от Санкт-Петербурга до Москвы за пять-шесть часов.