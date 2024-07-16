Врач рассказала о восстановлении сгоревшей на солнце кожи

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, как восстановить сгоревшую на солнце кожу.

В беседе с сайтом aif.ru 15 июля она отметила, что солнечные ожоги повышают риск развития рака, потому по возможности стоит поскорее заняться восстановлением кожного покрова. Важно делать это правильно. Прежде всего, по словам врача, ни в коем случае нельзя травмировать кожу дополнительно: например, нельзя ковырять волдыри, если они появились.

«Если они наполнены жидкостью, максимум, что можно, — взять продезинфицированную иголку и аккуратно сделать небольшую дырочку, чтобы был отток жидкости. Не давить, не выжимать воду, не отковыривать кожу», — объяснила врач.

В противном случае, по ее словам, возрастет риск занесения инфекции, разовьется нагноение. Также сгоревшую кожу следует осторожно обрабатывать водным раствором хлоргексидина, а затем наносить средства на основе декспантенола: спреи, лосьоны, мази, молочко. Наносить его можно несколько раз в день в зависимости от темпов восстановления кожи. Если нет препаратов на основе декспантенола, можно использовать алоэ вера: оно смягчающе действует на кожу, успокаивает и увлажняет ее, оказывает заживляющий эффект. Из трав можно применять также экстракт каланхоэ.

Врач отметила, что в качестве первой помощи подойдут и народные методы восстановления кожи: сметана и жирный кефир: они питают кожу, слегка охлаждают, поскольку такие продукты обычно хранят в холодильнике, они окисляют кожу.

Если ожог серьезный, а на коже образовались не только волдыри, но и язвы и эрозии, их надо обрабатывать дополнительно. После обработки хлоргексидином кожи надо наносить на повреждения порошок стрептоцила или другие похожие средства. Пострадавшую кожу следует беречь от солнца, наносить крем с защитой от ультрафиолета с максимальным фильтром — от 50.

15 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил, что жителям Москвы следует воздержаться от пребывания на солнце с 10:30 до 14:30 из-за опасного индекса ультрафиолетового излучения. Он добавил, что безопаснее всего находиться на улице в утренние и вечерние часы.

14 июля эксперт-фармацевт Алла Сапронова призвала запастись средствами с SPF для защиты от солнца и кремом после загара. Они помогут защитить кожу от воздействия ультрафиолета и предотвратить появление аллергической реакции, пишет RT.

12 июля дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко заявила, что летом нужно обязательно использовать SPF-защиту, исходя из своего типа кожи, даже если из дома нужно выйти ненадолго. Эксперт также обратила внимание любителей водного спорта и покорителей горных вершин, что снег и вода отражают до 80% ультрафиолета, сообщает Life.ru.

В июне врач-косметолог, дерматовенеролог Ольга Содель в беседе с 360.ru отметила, что под SPF-крем необходимо наносить антиоксидантную сыворотку для лучшей защиты. Вне зависимости от того, загорает человек утром, вечером или в полдень, солнцезащитный крем всё равно нужно использовать.

Также в июне врач — аллерголог-иммунолог Светлана Шаршкова посоветовала людям с аллергией на солнце носить светлую одежду. По ее словам, при появлении первых признаков необходимо зайти в тень или помещение. При выраженной клинике требуется медикаментозная терапия: назначение антигистаминных препаратов внутрь, наружно — топических стероидов в виде кремов или мазей

В мае Татьяна Егорова в беседе с НСН предупредила, что ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению. По ее словам, при выходе на солнце следует обязательно пользоваться фотопротекторами, кремами SPF 50+.