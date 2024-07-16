Эксперт назвала ежегодный ущерб РФ от опасных природно-климатических явлений

Ежегодный ущерб России от опасных природно-климатических явлений составляет около 60 млрд рублей. Об этом сообщила заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Оксана Липка, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 16 июля.

«Есть информация по отдельным опасным явлениям. Где-то это в секторах экономики, где-то это по регионам. Если не ошибаюсь, Совет Безопасности озвучивал, что в среднем в год мы теряем из-за опасных климатический явлений порядка 60 млрд рублей», — рассказала Липка.

В свою очередь эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин привел данные нескольких недавних исследований, согласно которым при нынешнем треке изменения климата к 2030 году потенциальные потери глобальной экономики составят 12% ВВП, а к середине века — до 40% ВВП.

«Грубо говоря, из-за неблагоприятных климатических явлений ущерб для экономики исчисляется не одним, двумя, тремя процентами, а десятками процентов ВВП. Во многих странах, особенно островных, потери могут быть просто катастрофические», — подчеркнул Юлкин.

9 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири. Кроме того, постоянно увеличивается количество опасных природных явлений, что тоже является последствием изменения климата.