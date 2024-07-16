Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ
Мир
Байден заявил о готовности к новым дебатам с Трампом в сентябре
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Общество
Второй вертолет МЧС России Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Мир
Фицо назвал вступление Украины в НАТО провокацией столкновения альянса с РФ
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Армия
Военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ
Экономика
Новак сообщил о подписании соглашений участниками КИФ уже на 60 млрд рублей
Мир
В Кремле исключили вмешательство России во внутренние дела США
Мир
Политолог назвал кандидата в вице-президенты США Вэнса прагматиком и реалистом
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов
Происшествия
В Туапсинском районе четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

Эксперт назвала ежегодный ущерб РФ от опасных природно-климатических явлений

Оксана Липка: ежегодный РФ теряет от опасных природных явлений 60 млрд рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодный ущерб России от опасных природно-климатических явлений составляет около 60 млрд рублей. Об этом сообщила заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Оксана Липка, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 16 июля.

«Есть информация по отдельным опасным явлениям. Где-то это в секторах экономики, где-то это по регионам. Если не ошибаюсь, Совет Безопасности озвучивал, что в среднем в год мы теряем из-за опасных климатический явлений порядка 60 млрд рублей», — рассказала Липка.

В свою очередь эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин привел данные нескольких недавних исследований, согласно которым при нынешнем треке изменения климата к 2030 году потенциальные потери глобальной экономики составят 12% ВВП, а к середине века — до 40% ВВП.

«Грубо говоря, из-за неблагоприятных климатических явлений ущерб для экономики исчисляется не одним, двумя, тремя процентами, а десятками процентов ВВП. Во многих странах, особенно островных, потери могут быть просто катастрофические», — подчеркнул Юлкин.

Эль-Ниньо греет: 2024 год может стать самым жарким в истории
По мнению ученых, в ближайшее время будут установлены новые температурные рекорды

9 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири. Кроме того, постоянно увеличивается количество опасных природных явлений, что тоже является последствием изменения климата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024