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Депутат ЕП заявила о ненависти фон дер Ляйен к Европарламенту

Депутат Велд: для фон дер Ляйен важно быть членом Евросовета, она ненавидит ЕП
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Фото: REUTERS/Pool/ALESSANDRO DELLA VALLE
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ненавидит Европейский парламент (ЕП). Об этом 16 июля заявила депутат Европарламента от Нидерландов Софи Ин'т Велд.

«Это заметно, как для фон дер Ляйен важно быть членом Евросовета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европарламент. Более того, она не проведет там ни минуты больше, чем это будет необходимо», — сказала парламентарий, слова которой приводит Politico.

Она также добавила, что глава ЕК не является «большой поклонницей контроля и подотчетности».

По словам Велд, Еврокомиссия, перед тем как предложить новые законы, запрашивает одобрение от правительств стран Евросоюза. Их авторитет в принятии решений в ЕС стал сильнее, убеждена депутат.

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14 июля издание Politico сообщило, что фон дер Ляйен должна набрать более половины голосов от 720 членов Европарламента, чтобы остаться на второй срок на своей должности, однако способные ей помочь в этом политики не намерены этого делать.

Оценивая шансы на ее переизбрание, 17 июня политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что глава ЕК, с большой долей вероятности, сохранит свой пост. В свою очередь 10 июня Politico со ссылкой сообщило, что переизбрание фон дер Ляйен, как ожидают чиновники, получит поддержку президента Франции Эммануэля Макрона.

Голосование пройдет на пленарной сессии в Страсбурге 16–19 июля.

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