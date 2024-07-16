Что такое договор ренты и как его оформить в 2024 году

Договор ренты преимущественно заключают пожилые люди, оставшиеся без родственников и нуждающиеся в уходе. Таким образом они могут обеспечить себе материальную и другую поддержку до конца жизни. В то же время сделка сопряжена со многими рисками, которые необходимо учесть перед подписанием документа. «Известия» рассказывают, что нужно знать о договоре ренты и какие правила его оформления существуют в 2024 году.

Что такое договор ренты и для чего он нужен

Договор ренты — это возмездный договор, согласно которому владелец передает в собственность свое имущество или землю другой стороне в обмен на регулярные платежи или содержание, включая уход, помощь с лечением, покупку продуктов.

Чаще всего вознаграждение определяется в денежном эквиваленте. Но возможна оплата продукцией, товарами, а также физическим трудом, когда, например, услуги предоставляются владельцу земельного участка. Права и обязанности сторон при оформлении такой сделки определяет Гражданский кодекс (ГК) РФ.

Получателями ренты могут быть только физические лица, а плательщиками — как физические, юридические лица, так и муниципалитет или регион. Подобная практика наиболее востребована у пенсионеров и людей преклонного возраста. Основными плюсами для этой категории граждан служат дополнительный доход и отсутствие необходимости продавать жилье или землю, сохраняя свой привычный образ жизни.

Вторая сторона получает возможность проживать и распоряжаться имуществом получателя после его смерти. Однако заранее предугадать полную сумму выплат невозможно, поскольку они производятся на протяжении всей жизни рантье. Кроме того, плательщик несет затраты на нотариальные мероприятия и регистрацию соглашения.

Какой договор ренты можно заключить в 2024 году

Всего различают три основных вида ренты: постоянную, пожизненную и пожизненную с иждивением. Они различаются между собой по форме, минимальному размеру выплат и срокам содержания.

Так, пожизненной рентой называют ежемесячные платежи, которые выплачиваются владельцу квартиры, дома или земельного участка до конца его жизни. Если же получатель проживает не один, то плательщик заключает договор пожизненной ренты с иждивением, обязуясь тем самым содержать гражданина и указанного им третьего лица. Такой договор часто заключают пожилые супружеские пары.

Когда речь идет о постоянных ежемесячных платежах, не ограниченных каким-либо периодом времени, — это договор постоянной ренты.

Как правильно оформить договор ренты в 2024 году

Любой из трех видов сделки заключается нотариально. Нотариусу можно доверить и составление договора. Важно, чтобы объект недвижимости находился в собственности получателя и на нем не было никаких ограничений и обременений. Также потребуется подтвердить дееспособность владельца и финансовую состоятельность плательщика.

В договоре необходимо четко прописать объем обязательств, способ, сроки и подтверждение их исполнения. Чем точнее будут сформулированы условия, тем проще будет добиться их исполнения через суд, если одна из сторон не будет соблюдать установленные договоренности.

После заключения договора ренты документы направляются в Росреестр. Регистрацию сделки можно доверить нотариусу или обратиться в МФЦ, оплатив госпошлину за услугу. Только затем выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о праве собственности на квартиру. Однако распоряжаться имуществом плательщик сможет после исполнения договора.

Можно ли расторгнуть договор ренты в 2024 году

В случае нарушения условий сделки договор может быть расторгнут. Например, если выплата ренты просрочена более чем на год, плательщик не выполняет условия ренты, нарушает сроки и порядок выплат или признан банкротом.

Договор ренты также можно расторгнуть по другим обстоятельствам, которые указаны в договоре. Решение о признании сделки недействительной выносит суд при наличии оснований, предусмотренных законом.

Ранее «Известия» рассказали о трех мошеннических схемах при переоформлении квартиры.