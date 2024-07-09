Юрист Нигматуллина назвала три мошеннические схемы переоформления квартиры

Подставной риелтор, который берет деньги за продажу квартиры и исчезает, — один из часто встречающихся методов мошеннического переоформления жилья, рассказала 9 июля юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

«Всё начинается с того, что пожилые люди сами приходят в агентства и просят продать их квартиру, чтобы они могли купить новую, например, поближе к детям. Квартира продается, пожилой человек получает деньги, и тут же становится жертвой мошенника, который под видом риелтора приходит к нему домой и предлагает «шикарный вариант, который надо брать сейчас». С деньгами последний исчезает», — объяснила она «Газете.Ru».

Нигматуллина порекомендовала в ситуации, когда пожилому человеку нужно продать квартиру и сразу же купить новую, проводить альтернативную сделку: одновременно продавать старую квартиру и покупать новую. Тогда на руках продавца не будет огромной суммы, за которой и охотятся аферисты.

Второй схемой мошенников юрист упомянула технологическую, при которой вместо собственника, продающего квартиру, покупатель общается со злоумышленником. Собственник якобы может обсуждать сделку исключительно в Zoom, но по факту вместо него мошенник, чье лицо сгенерировала нейросеть. Один из вариантов развития событий при этой схеме — призыв покупателя срочно внести задаток до проверки документов. Когда мошенник его получит, он перестанет выходить на связь.

Третьей мошеннической схемой Нигматуллина назвала продажу недвижимости по поддельным документам. По словам юриста, можно подделать и доверенность на продажу квартиры, и документы о праве собственности на нее. Эксперт призвала ответственно относиться к документации и хранить ее в местах, не доступных другим людям, к примеру, арендаторам квартиры. Тогда неприятностей с мошенниками можно избежать.

19 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве задержали членов преступной группировки, которая в период 2010–2024 годов завладела правами собственности на более 60 квартир с помощью фальсифицированных документов. Члены группировки нанесли ущерб на сумму более 250 млн рублей. По делу задержали более 40 человек, в задержаниях примал участие СОБР Росгвардии.

30 мая управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев рассказал «Известиям» о пяти самых распространенных схемах мошенничества с недвижимостью. Схемы черных риелторов многогранны и опасны. Их главная цель — любыми путями, включая обман, психологическое давление, шантаж и даже физическое насилие, завладеть недвижимостью других людей.