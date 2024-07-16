Почти половина украинцев поддержала переговоры с Россией

Почти половина украинцев поддерживает скорое начало переговоров с Россией. Об этом 16 июля сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на социологический опрос Центра Разумкова.

В настоящий момент диалог с Москвой поддерживают 44%, при этом 35% придерживаются противоположной точки зрения. Против отмены международных санкций в отношении РФ выступают 76,9% украинцев, а нейтральный статус страны не устроил бы 58,5% опрошенных, уточнила «Газета.Ru».

Кроме этого 37% считают, что необходимо отменить указ президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о запрете вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Опрос, опубликованный на сайте издания, провели с 20 по 28 июня 2024 года. Всего опросили 2007 респондентов в возрасте от 18 лет.

Еще в феврале Киевский международный институт социологии (КМИС) отмечал, что более 70% украинцев выразили уверенность в необходимости поиска дипломатического решения конфликта с Россией. Согласно данным опроса, в период с мая 2022 года по февраль 2024 года число сторонников дипурегулирования конфликта выросло с 59 до 72%.

Москва неоднократно подчеркивала готовность к диалогу. Так, 14 июня, Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО. После этого незамедлительно последует приказ прекратить огонь, добавил он.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.